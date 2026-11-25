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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, κατήγγειλε περιστατικό με ανήλικο που νοσηλεύτηκε μαχαιρωμένο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».

Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα του παιδιού, η οποία αναζητείται από την αστυνομία.

Στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται σήμερα 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή, γεγονός που καθιστά την κατάσταση μη διαχειρίσιμη για το υγειονομικό προσωπικό.

Γιαννακός ζητά από το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να σταματήσει την πρακτική φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών εντός των νοσοκομειακών μονάδων.

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Μεγαλύτερες προεκτάσεις λαμβάνει το θέμα της 14χρονης εγκύου στην Πύργο, η οποία είχε εγκαταλειφθεί από τη θετή της μητέρα και ζούσε μόνη της σε άθλιες συνθήκες, καθώς στο προσκήνιο έρχονται και άλλες περιπτώσεις παιδιών που βιώνουν κακοποιητικές καταστάσεις και βρίσκουν καταφύγιο σε νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή.

Όσα καταγγέλλει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύμφωνα με την καταγγελία του Μιχάλη Γιαννακού, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ένα άλλο παιδί έφτασε μαχαιρωμένο στο «Παίδων Αγίας Σοφίας» και το έσκασε, καταδικάζοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος και πρόνοιας από τις αρχές, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε αφαίρεση επιμέλειας από τη μητέρα, η οποία «εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο αμέσως για να μην συλληφθεί».

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«Επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του το κράτος κοινωνικής προστασίας. Είναι αυτές καταστάσεις στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα; Σήμερα νοσηλεύουν 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Επιτέλους προστατέψτε τα κακοποιημένα παιδιά και πάψτε να τα παρκάρετε στα νοσοκομεία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γιαννακός.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Γιαννακού:

«ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΧΘΕΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΩΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΣΚΑΣΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΑΖΕΣ. ΤΟ ΚΥΝΗΓΑΓΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΑΣΕΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.

Η κατάσταση πια με τα εισαγγελικά παιδιά έχει εντελώς ξεφύγει.

Χθες στις 10 το βράδυ προσήλθε στην εφημερία του ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ένα παιδί που κατά δήλωση της μητέρας του 15χρονο αλλά οι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι πολύ μικρότερο. Ήταν μαχαιρωμένο στο γλουτό. Πολύ βαθύ τραύμα που χρειάστηκε χθες βράδυ να γίνει χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του. Η μητέρα εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο αμέσως για να μην συλληφθεί. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου όταν εμφανιστεί ξανά η μητέρα να ειδοποιηθούν για να συλληφθεί. Το παιδί ήταν γνωστό από προηγούμενες φιλοξενίες στα δύο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ με εισαγγελική εντολή.

Προφανώς δεν αφαιρέθηκε από την εισαγγελία η επιμέλεια από τη μητέρα. Η μητέρα δεν εμφανίστηκε ξέροντας τι την περιμένει. Σήμερα το πρωί το παιδί με τους ορούς, τις γάζες στο τραύμα το έσκασε. Έγινε αντιληπτός από το προσωπικό. Ένας γιατρός με το φύλακα τον κυνήγησαν μέχρι έξω από το νοσοκομείο στο δρόμο. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν. Φυσικά ειδοποιήθηκε η αστυνομία που τους ψάχνει.

Όταν εντοπιστεί θα γυρίσει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. τι Γιάννης, τι Γιαννάκης….. Επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του το κράτος κοινωνικής προστασίας. Είναι αυτές καταστάσεις στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα;

Σήμερα νοσηλεύουν 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Επιτέλους προστατέψτε τα κακοποιημένα παιδιά και πάψτε να τα παρκάρετε στα νοσοκομεία».