Στη σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Ο άνδρας, γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων που έχουν φιλοξενήσει γνωστούς καλλιτέχνες, βρισκόταν μέσα σε όχημα όπου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή θεώρησαν ύποπτη την κίνηση του οχήματος και σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο δύο πιστόλια με τρία φυσίγγια, δύο γεμιστήρες, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης στην οποία είχε επικολληθεί φωτογραφία του 56χρονου.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.