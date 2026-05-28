Λίγες ώρες πριν οι υποψήφιοι καθίσουν στα θρανία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στο υπουργείο Παιδείας ξεκινά μια από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες διαδικασίες του κρατικού μηχανισμού. Στο λεγόμενο «κέντρο επιχειρήσεων» των εξετάσεων, θεματοδότες, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και στελέχη της εκπαίδευσης εργάζονται όλη τη νύχτα, με έναν στόχο: τα θέματα να φτάσουν εγκαίρως, με ασφάλεια και χωρίς ασάφειες σε κάθε εξεταστικό κέντρο της χώρας.

Πίσω από την εικόνα της πρώτης ημέρας των Πανελλαδικών, με τους μαθητές να προσέρχονται στα σχολεία και τις οικογένειες να ζουν τη δική τους αγωνία, υπάρχει ένας αθέατος μηχανισμός που λειτουργεί με ακρίβεια, μυστικότητα και αυστηρούς κανόνες.

Στο ισόγειο του υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, διαμορφώνεται κάθε χρόνο ένας χώρος υψηλής ασφαλείας, στον οποίο η πρόσβαση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Εκεί συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την τελική έγκριση των θεμάτων.

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώνονται λίγες ημέρες νωρίτερα ότι έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία. Πρόκειται κυρίως για έμπειρους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς και συμβούλους εκπαίδευσης, με γνώση της εξεταστέας ύλης και της φιλοσοφίας των Πανελλαδικών.

Η επιλογή τους δεν αφορά μόνο την επιστημονική τους επάρκεια. Αξιολογούνται η εμπειρία, η κρίση, η ψυχραιμία, η δυνατότητα να εργαστούν υπό πίεση και, βεβαίως, η απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων. Η ταυτότητά τους παραμένει μυστική, καθώς η εχεμύθεια θεωρείται βασικός όρος για την αξιοπιστία του θεσμού.

Με την είσοδό τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι συμμετέχοντες παραδίδουν κινητά τηλέφωνα, tablets, smartwatches και κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο διακόπτεται πλήρως, ενώ στον χώρο υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αστυνομική παρουσία.

Η διαδικασία ξεκινά συνήθως από το βράδυ, με την πρώτη σύσκεψη των μελών της επιτροπής. Εκεί αρχίζει η συζήτηση για τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος. Στη διαδικασία συμμετέχουν καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμβουλοι εκπαίδευσης και πανεπιστημιακοί, οι οποίοι εξετάζουν προτάσεις, διατυπώσεις και επίπεδα δυσκολίας.

Κάθε θέμα ελέγχεται σε πολλά επίπεδα: αν βρίσκεται εντός ύλης, αν είναι σαφές, αν επιτρέπει τη σωστή διαβάθμιση των επιδόσεων, αν μπορεί να απαντηθεί από τους υποψηφίους στον προβλεπόμενο χρόνο και αν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.

Η νύχτα είναι μακρά. Οι συζητήσεις μπορεί να είναι έντονες, οι αλλαγές συνεχείς και οι διορθώσεις εξαντλητικές. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τα θέματα αποκτούν συνήθως την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή τους. Από εκεί και πέρα ξεκινά ο δεύτερος κύκλος ελέγχου.

Κρίσιμος είναι ο ρόλος των λεγόμενων «λυτών». Πρόκειται για έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι καλούνται να λύσουν τα θέματα σαν να ήταν υποψήφιοι. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται στην πράξη αν υπάρχουν ασάφειες, τεχνικά λάθη, υπερβολικές απαιτήσεις ή σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορετικές ερμηνείες.

Αν εντοπιστεί πρόβλημα, η Κεντρική Επιτροπή ενημερώνεται αμέσως και τα θέματα τροποποιούνται. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα, καθώς ακόμη και μια μικρή αστοχία μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες υποψηφίους.

Μεταξύ 4 και 5 το πρωί, τα θέματα θεωρούνται πλέον οριστικά. Τότε ξεκινά η ασφαλής αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος του υπουργείου Παιδείας. Από εκείνη τη στιγμή, το βάρος μεταφέρεται στα σχολεία, στους επιτηρητές και στους υποψηφίους.

Η επιτροπή, ωστόσο, δεν αποχωρεί. Παραμένει σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν απορίες από εξεταστικά κέντρα ή ανάγκες για διευκρινίσεις. Στόχος είναι η ενιαία εφαρμογή των οδηγιών σε όλη τη χώρα και η αποφυγή οποιασδήποτε άνισης μεταχείρισης.

Στο υπουργείο Παιδείας, την περίοδο των Πανελλαδικών, εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται υπό αυστηρούς περιορισμούς, ενώ συγκεκριμένοι χώροι παραμένουν αποκλεισμένοι σε 24ωρη βάση. Η είσοδος επισκεπτών περιορίζεται δραστικά και κάθε μετακίνηση ελέγχεται.

Η διαδικασία είναι εξαντλητική και για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο «κέντρο επιχειρήσεων». Γι’ αυτό έχει προβλεφθεί ειδικός μπουφές με καφέδες, νερά, χυμούς, σάντουιτς, τοστ και ελαφρά γεύματα. Όμως, όπως λένε όσοι γνωρίζουν τη διαδικασία, η ένταση είναι τέτοια που αρκετοί δύσκολα βρίσκουν χρόνο ή διάθεση ακόμη και για ένα σύντομο διάλειμμα.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας. Οι υφυπουργοί για την εκπαίδευση, Κώστας Βλάσης και Νικόλαος Παπαϊωάννου, βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού, καθώς οι Πανελλαδικές αποτελούν κάθε χρόνο μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Αν σε κάποιο εξεταστικό κέντρο υπάρξει ανωτέρα βία, όπως σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, φυσική καταστροφή ή διακοπή που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της εξέτασης, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία, με νέα θέματα και με απόφαση του υπουργείου, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.

Οι Πανελλαδικές δεν είναι μόνο μια εξέταση γνώσεων για τους μαθητές. Είναι και μια δοκιμασία ετοιμότητας για το ίδιο το κράτος. Από τους θεματοδότες και τους «λύτες» μέχρι τους τεχνικούς, τα στελέχη του υπουργείου και τα εξεταστικά κέντρα, κάθε κρίκος της αλυσίδας πρέπει να λειτουργήσει χωρίς αστοχία.

Κάθε χρόνο, πίσω από τα θέματα που φτάνουν στα θρανία, υπάρχει μια αθέατη νύχτα εργασίας, αγωνίας και ευθύνης. Μια νύχτα στην οποία η μυστικότητα, η ακρίβεια και η ψυχραιμία δεν είναι απλώς διαδικαστικοί κανόνες, αλλά προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι υποψήφιοι θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία.