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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Από χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου, άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, καθώς και το δελτίο εξεταζομένου. Παράλληλα, απαιτείται η χρήση στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Όπου προβλέπεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεωμετρικά όργανα, ενώ επιτρέπεται επίσης η κατοχή νερού ή χυμού. Επιτρεπτό είναι και ένα απλό ρολόι χειρός, όχι όμως συσκευές «έξυπνης» τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των κανονισμών, καθώς η κατοχή κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε άλλης μη επιτρεπόμενης ηλεκτρονικής συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει στον μηδενισμό του γραπτού.

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Η σημερινή εξέταση αποτελεί ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, όπου η συγκέντρωση, η ψυχραιμία και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των μαθητών.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής στα ΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας και της Πληροφορικής.





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