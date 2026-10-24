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Ο σεφ διευκρίνισε ότι δεν είναι αντίθετος με τον θεσμό, αλλά δεν τον εκφράζει προσωπικά στην παρούσα φάση.

Παράλληλα, ο κριτής του MasterChef μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία από ταξίδι στην Αγγλία σχετικά με αγορά εσωρούχων.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα ρούχα που αγόρασε δεν είχαν το κατάλληλο μέγεθος για τον ίδιο, με αποτέλεσμα να τα παραχωρήσει στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

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Ο Πάνος Ιωαννίδης μίλησε για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας γιατί δεν έχει παντρευτεί τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Τζο Κουτρουμάνου, ενώ αποκάλυψε και μια ξεκαρδιστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τα εσώρουχά του.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef βρέθηκε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στάση του απέναντι στον γάμο, αλλά και σε ένα περιστατικό από ταξίδι στην Αγγλία για τις ανάγκες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

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«Δεν παντρεύτηκα για να μη χωρίσω»

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μην παντρευτεί, ο Πάνος Ιωαννίδης ξεκαθάρισε πως δεν είναι αντίθετος με τον γάμο, ωστόσο ο θεσμός δεν ήταν ποτέ κάτι που τον εξέφραζε ιδιαίτερα. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που δεν προχώρησε σε αυτό το βήμα είναι ότι δεν θα ήθελε να βρεθεί στη διαδικασία ενός διαζυγίου.

«Δεν είμαι παντρεμένος. Ποτέ δεν το πίστευα. Δεν είμαι κατά του γάμου, αλλά όλο αυτό το θεσμικό δεν… Να το πω αλλιώς. Δεν παντρεύτηκα για να μη χωρίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς τα εσώρουχα του Ιωαννίδη κατέληξαν στον Κουτσόπουλο

Η συζήτηση, πάντως, πήρε πιο χιουμοριστική τροπή όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος έφερε στο τραπέζι μια απρόσμενη ιστορία που αφορά τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

«Έχω μάθει ότι ο Κουτσόπουλος φοράει τα εσώρουχά σου», είπε στον καλεσμένο του, με τον σεφ να επιβεβαιώνει εν μέρει την πληροφορία και να εξηγεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

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Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Αγγλία, όταν οι δύο σεφ βρίσκονταν εκεί για γύρισμα του MasterChef. Εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους, ο Ιωαννίδης αποφάσισε να κάνει μερικά ψώνια σε ένα κατάστημα.

«Είχαμε πάει στην Αγγλία για ένα γύρισμα και βγαίνουμε βόλτα. Και λέω “πάω να ψωνίσω”, γιατί είχαμε και μία ώρα. Μπαίνω σε ένα μάρκετ και παίρνω διάφορα πράγματα και παίρνω και εσώρουχα», περιέγραψε.

Η αγορά, ωστόσο, αποδείχθηκε πως δεν ήταν ακριβώς στα μέτρα του. Τα εσώρουχα που επέλεξε ήταν σε μεγέθη από small έως medium, με αποτέλεσμα να μην του κάνουν.

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«Δεν ήταν για άνθρωπο 110 κιλά. Ας το πούμε έτσι. Οπότε κατέληξαν στον Λεωνίδα», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πώς τα ψώνια του κατέληξαν τελικά στην κατοχή του συναδέλφου του.

Μια απλή αγορά της τελευταίας στιγμής μετατράπηκε έτσι σε μια απολαυστική ιστορία ανάμεσα στους δύο κριτές του MasterChef, την οποία ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, χαρίζοντας μια διαφορετική ματιά στη σχέση τους εκτός τηλεοπτικών γυρισμάτων.

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