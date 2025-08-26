Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος Χρήστος Ζαφείρης, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέβαλε στη Σλάβια Πράγας το ποσό-ρεκόρ των 11 εκατομμυρίων ευρώ για την μεταγραφή του.

Ο διεθνής μέσος θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, ενώ θα παραμείνει στην Τσεχία για λογαριασμό της Σλάβια μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο – έπος ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή Ζαφείρη Μελά

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιστράτευσε μέχρι και τον γνωστό λαϊκό τραγουδιστή Ζαφείρη Μελά, προκειμένου να κάνει επίσημη την ανακοίνωση της απόκτησης του Έλληνα ποδοσφαιριστή από την Σλάβια Πράγας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ στα social media, διακρίνεται ο γνωστός τραγουδιστής να «διαμαρτύρεται» για το γεγονός ότι η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενδιαφέρθηκε για τον Ζαφείρη μέσα στο «κατακαλόκαιρο». Τα χιλιάδες σχόλια που αναπαράχθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται πως του «χάλασαν» μάλιστα τις διακοπές.

«Σιγά μην φέρει ο κ. Σαββίδης τον Ζαφείρη. Σιγά μην έρθει ο Ζαφείρης. Σιγά μην βάλουν τον Μελά να κάνει την παρουσίαση. Να σας πω και κάτι. Αυτοί είναι τρελοί. Ο κ. Σαββίδης τον έφερε, ο Ζαφείρης ήρθε και ο Μελάς θα κάνει την παρουσίαση», ακούγεται να λέει ο γνωστός τραγουδιστής στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media.

Ποιος είναι ο Χρήστος Ζαφείρης

Ο Έλληνας διεθνής γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 2003 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Καλύβια Θορικού. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.

Advertisement

Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία.

Ατάκες για «καυτή» Τούμπα από τον Ιανουάριο

Πολύ πριν γίνει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Έλληνας χαφ είχε βρεθεί αντίπαλος του «δικέφαλου» στη League Phase του περσινού Europa League. Ο Ζαφείρης είχε τονίσει τότε στην συνέντευξη Τύπου ότι ανυπομονεί να ζήσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας και μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την ομάδα και τον κόσμο της.

Advertisement

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη και ιστορική ομάδα στην Ελλάδα. Είναι οι περσινοί πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είναι μία καλή ομάδα που μπορεί να μας δυσκολέψει και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Όσον αφορά τους παίκτες που πρέπει να προσέχουμε, τους έχω μιλήσει για τον Κωνσταντέλια.

Είναι πολύ καλός παίκτης και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τον δυσκολέψουμε. Είναι κάτι ωραίο και καινούργιο να αγωνίζομαι ενάντια σε μία ομάδα της χώρας μου. Έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν εδώ οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που ανυπομονώ πολύ να ζήσω».

Advertisement