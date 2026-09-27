Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε η Πάολα, καθώς έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Συκιά Χαλκιδικής, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Στη βάφτιση βρέθηκε και η κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί, Παολίνα, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα στα social media.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφίες και βίντεο από τη βάφτιση δημοσίευσε και ο Φώτης Ζογλοπίτης, καταγράφοντας οικογενειακές στιγμές από το μυστήριο και το τραπέζι που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια του τραπεζιού, η Πάολα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ανάμεσα στους καλεσμένους το «Υπάρχω». Η κόρη της κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και τη μοιράστηκε μέσω Instagram.

Στο στιγμιότυπο, η Παολίνα βρίσκεται αγκαλιά με τον πατέρα της, ενώ η μητέρα της τραγουδά. «Μαμά και μπαμπάς για πάντα» έγραψε πάνω στο story της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή.