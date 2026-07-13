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Παραλίγο να σημειωθεί μια τραγωδία στο σοβαρό τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στην περιοχή Παρηγοριά των Χανίων, με θύμα μια 55χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης.

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Η 55χρονη οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της με κατεύθυνση από τα Χανιά προς την Αγία Μαρίνα, όταν ένα αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο στην Παλαιά Εθνική Οδό ξεκίνησε ξαφνικά και επιχείρησε αναστροφή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο σήμα ή άλλη προειδοποιητική ενέργεια. Η μοτοσικλετίστρια αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας σημαντικά την ταχύτητά της και φτάνοντας σχεδόν σε πλήρη στάση.

Την ίδια στιγμή, ένα όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, στην προσπάθειά του να αποφύγει το αυτοκίνητο που πραγματοποιούσε την αναστροφή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με μεγάλη σφοδρότητα με τη μοτοσικλέτα της 55χρονης.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, έχει υποστεί πολλαπλά εσωτερικά τραύματα και κατάγματα στα πλευρά. Παρότι η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε αρχικά ιδιαίτερα σοβαρή, πλέον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και η υγεία της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έχουν ήδη εντοπιστεί και καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η Τροχαία Χανίων συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.