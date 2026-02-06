Μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, ο οποίος ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Η νομοθετική παρέμβαση στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου, τόσο στον φυσικό χώρο όσο και στο διαδίκτυο.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προβλέπεται η άμεση σφράγιση καταστημάτων όπου διαπιστώνεται η διεξαγωγή παράνομων παιγνίων, καθώς και η μακροχρόνια αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους, με ευθύνη των Δήμων.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται σημαντικά οι προϋποθέσεις χορήγησης και διατήρησης άδειας λειτουργίας σε ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» παράνομων δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο ποινικό σκέλος, έτσι ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτήδειους. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, φτάνοντας μέχρι και πολυετείς καθείρξεις. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, η κάθειρξη θα φθάνει τα 10 χρόνια με την επιβολή και χρηματικών ποινών από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Όταν συντρέχουν επιβαρυντικές συνθήκες, όπως η επαγγελματική δράση, η εμπορική κλίμακα, η συμμετοχή ανηλίκων ή η επαναλειτουργία καταστημάτων μετά από σφράγιση, θα προβλέπονται ακόμα πιο σκληρές ποινές.

Το ποινολόγιο αφορά και τους παίκτες που συμμετέχουν εν γνώσει τους σε παράνομα τυχερά παίγνια, με αυξημένη μάλιστα αυστηρότητα σε περίπτωση υποτροπής.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών. Όσοι παρεμποδίζουν ή ματαιώνουν ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης και χρηματικές κυρώσεις.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία

Το νομοσχέδιο καταρτίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), που θα έχει στη διάθεση της νέα εργαλεία και μεγαλύτερες δυνατότητες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Advertisement

Η ΕΕΕΠ διατηρεί και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τη «μαύρη» λίστα με μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, η οποία σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 11.000 sites. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί πλατφόρμες του εξωτερικού που παρακάμπτουν το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφημίζονται διαδικτυακά, δέχονται Έλληνες παίκτες και διακινούν εκατομμύρια χωρίς κανέναν έλεγχο. Η λίστα διασταυρώνεται με DNS filtering (δηλαδή γίνεται φιλτράρισμα περιεχομένου), ενώ συνεργάζεται με διωκτικές, εισαγγελικές και διεθνείς αρχές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2024:

Το 9,5% του πληθυσμού συμμετείχε σε παράνομα τυχερά παιχνίδια, έστω και μία φορά , ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 800.000 άτομα. *Περίπου 390.000 άτομα έπαιξαν διαδικτυακά από το σπίτι μέσω κινητού ή υπολογιστή, ενώ 215.000 συμμετείχαν με φυσική παρουσία σε οργανωμένους χώρους, όπως λέσχες, παράνομα κλαμπ ή Ιντερνετ καφέ. *Επιπλέον, 194.000 άτομα συνδύασαν και τις δύο μορφές παιχνιδιού, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.

, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 800.000 άτομα. *Περίπου 390.000 άτομα έπαιξαν διαδικτυακά από το σπίτι μέσω κινητού ή υπολογιστή, ενώ 215.000 συμμετείχαν με φυσική παρουσία σε οργανωμένους χώρους, όπως λέσχες, παράνομα κλαμπ ή Ιντερνετ καφέ. *Επιπλέον, 194.000 άτομα συνδύασαν και τις δύο μορφές παιχνιδιού, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία. Αναφορικά με τα είδη παιχνιδιών, 401.000 άτομα πόνταραν σε στοίχημα, 392.000 έπαιξαν ρουλέτα, 309.000 «φρουτάκια», ενώ 18.000 δοκίμασαν άλλα τυχερά παιχνίδια. Την υψηλότερη συμμετοχή στα παράνομα τυχερά παιχνίδια καταγράφει η ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, καθώς περισσότεροι από ένας στους τέσσερις παίκτες μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Την υψηλότερη συμμετοχή στα παράνομα τυχερά παιχνίδια καταγράφει η ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, καθώς περισσότεροι από ένας στους τέσσερις παίκτες μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Την υψηλότερη συμμετοχή στα παράνομα τυχερά παιχνίδια καταγράφει η ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, καθώς περισσότεροι από ένας στους τέσσερις παίκτες μη αδειοδοτημένων παιχνιδιών ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος πρόσφατα στο προωθούμενο νομοσχέδιο, σημείωσε μεταξύ των άλλων: «το νέο πλαίσιο θέλουμε να λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν κατατεθεί από φορείς που εμπλέκονται στην αγορά. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε στοχευμένα μέτρα ώστε να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να προβαίνουμε σε άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους Δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, την αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο».

Advertisement