Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά. Το λεωφορείο παρέσυρε την 72χρονη ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τσάντα της πιάστηκε στην πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Με τη σειρά της, η ΟΣΥ επισημαίνει ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές που το διερευνούν και διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας είναι σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

«Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.