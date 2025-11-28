Με κοινή υπουργική απόφαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας για απογραφή των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας ξεπεράσει πλέον τους 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ