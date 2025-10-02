Εντυπωσιακές εικόνες από εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεζοναυτών στη Σάμο, στο πλαίσιο της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται δυνάμεις πεζοναυτών να αποβιβάζονται από αρματαγωγά στο νησί μαζί με τεθωρακισμένα Μ-113 και Μ1117, υπό την κάλυψη επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες. Διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.