Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε καφετέρια take away στο Πασαλιμάνι, όταν δύο γυναίκες, συνοδευόμενες από ένα μικρό κοριτσάκι, μπήκαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν προϊόντα από τα ράφια.

Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φαίνεται αρχικά η μία γυναίκα να εισέρχεται στο κατάστημα, με το πρόσχημα ότι ήθελε να αγοράσει νερό. Την ίδια ώρα, η δεύτερη είχε πιάσει κουβέντα με την υπάλληλο έξω από το μαγαζί, αποσπώντας την προσοχή της. Εκμεταλλευόμενη τη στιγμή, η πρώτη γυναίκα τοποθέτησε στην τσάντα της προϊόντα χαμηλής αξίας, όπως μπισκότα και σοκολάτες.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η είσοδος και των δύο γυναικών μαζί με το παιδί, όπου συνέχισαν να γεμίζουν τις τσάντες τους με προϊόντα από τα ψυγεία και τα ράφια, χωρίς να αντιληφθούν ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας ακριβώς από πάνω τους.

Η υπάλληλος του καταστήματος, περιέγραψε: «Ήταν πάρα πολύ ευγενικές και η μία μου έπιασε κουβέντα για τον καφέ της, ενώ η άλλη έπαιρνε προϊόντα. Όταν βλέπεις δύο κυρίες με ένα παιδάκι, δεν πάει το μυαλό σου στο κακό». Όπως ανέφερε, η έλλειψη στα ράφια έγινε αντιληπτή αργότερα, όταν διαπίστωσε ότι έλειπαν προϊόντα τα οποία δεν είχε πουλήσει. Έτσι προχώρησε στον έλεγχο των καμερών, όπου διαπιστώθηκε η κλοπή.

Η υπάλληλος σημείωσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη παρόμοιο περιστατικό στο κατάστημα, ωστόσο τόνισε πως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν της είχε κινήσει υποψίες λόγω της παρουσίας του παιδιού και της ευγενικής συμπεριφοράς των δύο γυναικών.