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Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα ήταν η Κυριακή 30 Αυγούστου για τον Πασχάλη, καθώς η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φρανκ. Ο γνωστός τραγουδιστής συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία και στη συνέχεια μοιράστηκε μαζί της μια ξεχωριστή στιγμή στη γαμήλια δεξίωση.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο Πασχάλης εμφανίζεται φορώντας λευκό κοστούμι, καθώς οδηγεί την 50χρονη κόρη του στον γαμπρό. Τόσο το κοστούμι του τραγουδιστή όσο και το ντύσιμο του γαμπρού ήταν δημιουργίες του Νίκου Αποστολόπουλου.

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Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, συγγενείς και στενοί φίλοι συγκεντρώθηκαν στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού στη Βούλα για μια δεξίωση σε κλειστό κύκλο. Ανάμεσα στις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς ήταν ο χορός του Πασχάλη με την κόρη του. Οι δυο τους χόρεψαν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ιστορία» του τραγουδιστή.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την οικογένειά του, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων η Μπέσσυ Αρβανίτη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Πασχάλη και ερμήνευσαν το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα συμμετείχε στη Eurovision του 1977.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη θέλησε επίσης να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη σημαντική ημέρα. Σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα, εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο φορώντας το νυφικό της, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».