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«Είμαι από την Ιαπωνία, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και το όνομα μου… ακούγεται κρητικό!», λέει χαρακτηριστικά ο Ιάπωνας μοναχός ο οποίος φυλάει την εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας στην Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, με την έκπληξη των προσκυνητών να είναι μεγάλη όταν συναντούν τον πατέρα Τιμόθεο.

Μιλώντας στο creta24.gr, ο Ιάπωνας μοναχός επισημαίνει πως κατάγεται από το Τόκιο αλλά το επίθετό του ακούγεται κρητικό… «Κοζάκης». Παράλληλα, περιγράφει τον θρύλο της Παναγίας Πορταΐτισσας και τον λόγο που η εικόνα επέλεξε το παρεκκλήσι και όχι το Καθολικό του ιστορικού μοναστηριού που αποτελεί το τρίτο μοναστήρι στην ιεραρχία στο Άγιον Όρος.

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«Όσοι είμαστε εδώ συνειδητοποιούμε τη θαυματουργή παρουσία της Παναγίας και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού» λέει σε άψογα ελληνικά ο πατήρ Τιμόθεος που θυμάται με μεγάλη αγάπη και νοσταλγία τον μακαριστό ηγούμενο του μοναστηριού Βασίλειο Γοντικάκη τον οποίο πρόλαβε τα πρώτα χρόνια που πήγε στη Μονή Ιβήρων.

creta24.gr

Η ιστορία του πατρός Τιμοθέου είναι συγκλονιστική από μόνη της. Σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία διαστήματος, ταυτόχρονα έκανε πολλές δουλειές για να επιβιώσει ώσπου κατάλαβε ότι ούτε ο Σιντοϊσμός, ούτε ο βουδισμός τον ικανοποιεί. Η πρώτη επαφή με τον χριστιανισμό ήταν όταν γνώρισε τον προτεσταντισμό και μελέτησε τη Βίβλο. Ο Χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης. Εκεί άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει, ώσπου ήρθε σε επαφή με την Ορθόδοξη Κοινότητα και λέει σήμερα ότι «αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια» αποφασίζοντας να αφιερωθεί στον Θεό.

Πήγε στην Καλιφόρνια, στην Αλάσκα, στην Αριζόνα ώσπου κατέληξε σε μια κοινότητα Χριστιανών Ορθοδόξων στην Κορέα και από εκεί έμαθε για το Άγιον Όρος και τη Μονή Ιβήρων. Ζήτησε από τον γέροντα πνευματικό του άδεια να μεταβεί στον Άθω όπου είναι πλέον μόνιμος κάτοικος τα τελευταία χρόνια.

creta24.gr

Κι εκεί ενθουσιάστηκε με την θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Πορταΐτισσας. Είναι εκείνος που κάθεται καρτερικά και περιμένει τους προσκυνητές να τους μιλήσει για το θαύμα.

«Η εικόνα φυλασσόταν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Την περίοδο της Εικονομαχίας, μια ευσεβής χήρα την έριξε στη θάλασσα για να τη σώσει. Όταν ολοκληρώθηκε η ίδρυση της Μονής Ιβήρων, στα ανοιχτά της θάλασσας, εμφανίστηκε η ιερή εικόνα της που ξεχώριζε από ένα φωτεινό στύλο, ο οποίος ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε μέχρι τον ουρανό.

Οι μοναχοί όταν είδαν την εικόνα, προσπάθησαν να την πλησιάσουν, μα όσο την πλησίαζαν, αυτή απομακρυνόταν. Η εικόνα έφτασε “όρθια και φωτεινή” στις ακτές του Αγίου Όρους. Μόνο ο Γαβριήλ κατάφερε να την πάρει. Οι μοναχοί την τοποθέτησαν αρχικά στο Καθολικό της Μονής. Ωστόσο, η εικόνα μεταφερόταν μυστηριωδώς πάνω από την πύλη της μονής.

Η Παναγία εμφανίστηκε στον μοναχό Γαβριήλ και του είπε ότι δεν ήρθε για να τη φυλάνε οι μοναχοί, αλλά για να φυλάει εκείνη τη Μονή! Έτσι χτίστηκε το παρεκκλήσι της Πορταΐτισσας ακριβώς δίπλα στην είσοδο, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα και την προσκυνάτε» περιέγραψε με πειστικότητα και συγκινητικό τρόπο ο Ιάπωνας μοναχός.

Πηγή: Creta24