Νεκρός από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 25 Ιανουαρίου, ένας 75χρονος στη συνοικία Καστελλόκαμπος της Πάτρας.

Στο σημείο ακούστηκε έκρηξη, ενώ η Πυροσβεστική ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Advertisement

Advertisement

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην Πάτρα. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 25, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 75χρονος, πρώην διαιτητής του βόλεϊ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από έκρηξη σε διώροφο σπίτι στις Δάφνες Καστελλόκαμπου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

tempo24

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο ιδιοκτήτη. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.