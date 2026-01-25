Νεκρός από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 25 Ιανουαρίου, ένας 75χρονος στη συνοικία Καστελλόκαμπος της Πάτρας.
Στο σημείο ακούστηκε έκρηξη, ενώ η Πυροσβεστική ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 75χρονος, πρώην διαιτητής του βόλεϊ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από έκρηξη σε διώροφο σπίτι στις Δάφνες Καστελλόκαμπου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο ιδιοκτήτη. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.