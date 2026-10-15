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Ιατρικές πράξεις σε 42 χώρους που δεν είχαν λάβει την απαιτούμεη αδειδότηση έφεραν στο φως οι σχετικοί έλεγχοι στην Πάτρα ενώ συστάσεις έγιναν σε πέντε ιατρεία για παρεβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Σημειώνεται πως οι έλεγχοι εντάθηκαν κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα προς τον Ιατρικό Σύλλογο μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Αισθητικών Δυτικής Ελλάδας, Ηλέκτρα Γιαννούλη, ανέφερε ότι στην Πάτρα λειτουργούν 20 νόμιμα εργαστήρια αισθητικής για τη νόμιμη λειτουργία τους απαιτείται άδεια από το Υγειονομικό της Περιφέρειας. Όπως εξήγησε, πολλοί χώροι που διαφημίζουν υπηρεσίες ομορφιάς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

Επίσης, η κ.Γιαννούλη εξήγησε ότι στα εργαστήρια αισθητικής μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες όπως ο βαθύς καθαρισμός προσώπου, η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, η αποτρίχωση με λέιζερ, το μασάζ, το μακιγιάζ και θεραπείες σώματος. Όπως σημείωσε, απαιτείται σχετική κατάρτιση, καθώς οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ανατομία, φυσιολογία και στοιχεία δερματολογίας.

Η αισθητική κοσμετολογία, όπως υπογράμμισε, είναι επάγγελμα υγείας και η παροχή υπηρεσιών από μη καταρτισμένα άτομα μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, όπως εγκαύματα, μώλωπες ή μολύνσεις.

Η πρόεδρος του Συλλόγου διευκρίνισε ότι οι ίδιοι οι σύλλογοι δεν διαθέτουν ελεγκτικό μηχανισμό. Μπορούν, ωστόσο, να παραπέμπουν στην Περιφέρεια χώρους που εντοπίζουν, ώστε να ελέγχεται αν έχουν νόμιμη άδεια. Όπως είπε, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και τα ευρήματα ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μεταξύ των αιτημάτων των συλλόγων αισθητικής κοσμετολογίας προς την Πολιτεία είναι η δημιουργία μητρώου αισθητικών και μητρώου εργαστηρίων αισθητικής. Ζητούν επίσης τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Υγείας, η οποία θα εξετάσει τον προσδιορισμό των ιατρικών και μη ιατρικών πράξεων.