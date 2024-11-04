Μια 43χρονη γυναίκα από την Πάτρα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της και νοσηλεύεται με εκτεταμένα τραύματα στην ΜΕΘ.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή της μαρίνας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Πιο συγκεκριμένα, το πρώην ζευγάρι έδωσε εκεί ραντεβού, ωστόσο ακολούθησε διαπληκτισμός και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου.

Ο 49χρονος πρώην της γυναίκας, με καταγωγή από το Αίγιο, την έσπρωξε με δύναμη, με αποτέλεσμα η 43χρονη να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι της σε κράσπεδο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου δίνει μάχη για την ζωή της.

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 49χρονου άνδρα, μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από παρακείμενες κάμερες ασφαλείας.