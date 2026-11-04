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Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά δώδεκα εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με κόμματα και φορείς να καταγγέλλουν φασιστική επίθεση και να ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια διαμαρτυρίας.

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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε πολιτικά κόμματα και όχι μόνο έχει προκαλέσει στην Πάτρα και την Αχαΐα η επίθεση στα Ζαρουχλέικα όπου συνελήφθησαν 12 άτομα, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος, ενώ τραυματίστηκαν οκτών.

Το βράδυ της Τρίτης (03/11) αναστατώση προκλήθηκε στην Πάτρα, καθώς σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα.

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Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία περίπου 15 άτομα την πλησίασαν έξω από το σπίτι της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν. Μετά από αυτό στο σημείο έσπευσαν συγγενείς και φίλοι της ανήλικης, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλα άτομα από την αρχική ομάδα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με τη συμμετοχή περίπου 30 ατόμων, κατά την οποία τραυματίστηκαν οκτώ και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος. Οι οκτώ είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω των τραυματισμών τους, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εντοπίστηκαν στο όχημα όπου βρέθηκαν τα αντικείμενα και οι ουσίες που κατασχέθηκαν. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Πάτρα: Γενική κατακραυγή και συλλαλητήριο – Κουτσούμπας: «Θα θρηνήσουμε κι άλλο Φύσσα;»

Το συμβάν έχει οδηγήσει σε γενική κατακραυγή ενώ γινεται λόγος γiα επίθεση φασιστικών στοιχείων από το ΚΚΕ και ΚΝΕ Αχαΐας, που ζητούν άμεση και ενδελεχή διερεύνηση.

Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή τόνισε πως: «η Αστυνομία συνέλαβε κάποιους που βρήκε μέσα όπλο και μαχαίρια, δηλαδή δολοφονικά εργαλεία και εκτός από τα φασιστοειδή συνέλαβε και αυτούς που προσέτρεξαν προς βοήθεια της μαθήτριας. Αίσχος! Οργιάζει ο Τύπος και δεν ήρθε ένας από την κυβέρνηση…. Θα θρηνήσουμε κι άλλο Φύσσα; και άλλα εγκλήματα»;

Το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Καταγγέλλουμε την οργανωμένη, δολοφονική επίθεση φασιστών με μπράβους, μαχαίρια και σιδερογροθιές εναντίον αγωνίστριας μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ, την οποία είχαν στοχοποιήσει εδώ και μέρες, καθώς και εναντίον φοιτητών, μελών της ΚΝΕ, που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν, το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της Νεάπολης Ζαρουχλέικων στην Πάτρα.

Αποθρασυμένοι από τη στήριξη του κράτους και την προκλητική στάση της κυβέρνησης, που φυλάει με ΜΑΤ τις φασιστοσυνάξεις και ξεπλένει τους φασίστες, οι ναζί εγκληματίες επιτέθηκαν μέσα στο σκοτάδι, ακολουθώντας τις μεθόδους των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής

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Από τη δολοφονική επίθεση τραυματίστηκαν 8 μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Με την άμεση αντίδραση των κομμουνιστών και κατοίκων της γειτονιάς, οι φασίστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ συνελήφθησαν 4 φασιστοειδή.

Η πρόκληση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί! Κράτος και δικαιοσύνη τόλμησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο με την κατηγορία της «συμπλοκής»! Αντί να συλληφθούν και να διωχθούν οι φασίστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τη δολοφονική επίθεση, επιχειρείται για μια ακόμα φορά να εξισωθούν τα θύματα με τους θύτες, να παρουσιαστεί μια οργανωμένη φασιστική επίθεση ως δήθεν «συμπλοκή» μεταξύ δύο πλευρών. Πρόκειται για απαράδεκτη και προκλητική μεθόδευση, που αντικειμενικά ξεπλένει τη φασιστική εγκληματική δράση.

Είναι βαθιά γελασμένοι αν πιστεύουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ!

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Δεν είναι τυχαίο ποιοι μπήκαν στο στόχαστρο. Οι φασίστες ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από την πάλη τους για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, που γεννά και θρέφει τον φασισμό. Στόχος των φασιστών είναι να τρομοκρατήσουν τη νεολαία, τους μαθητές και τους φοιτητές, που βγαίνουν μαζικά στους δρόμους και διεκδικούν το δίκιο τους. Φοβούνται την άνοδο του μαθητικού κινήματος, την πάλη των μαθητών για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μέρες πριν από τα νέα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια στις 5 Νοέμβρη. Γι’ αυτό στοχοποίησαν μια πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας, και εκλεγμένους συνδικαλιστές φοιτητές, γνωστούς για την αγωνιστική τους δράση.

Σε μια περίοδο που εντείνεται η πολεμική προετοιμασία και κλιμακώνονται τα μέτρα καταστολής ενάντια στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, αξιοποιούνται και οι φασιστικές συμμορίες, τα εγκληματικά τους σχέδια, που στηρίζονται πολύμορφα από το σύστημα και το κράτος του.

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Όμως, οι φασίστες και τα αφεντικά τους να το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Δεν θα τους περάσει! Η οργανωμένη δράση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, ο αγώνας των μαθητών και των φοιτητών, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τις φασιστικές συμμορίες και να στείλουν τα φασιστικά μορφώματα και τα αφεντικά τους στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.

Απαιτούμε:

Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη σε βάρος των 6 μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που δέχθηκαν τη δολοφονική επίθεση!

Να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι φασίστες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την εγκληματική επίθεση!

Δεν θα επιτρέψουμε στις φασιστικές ομάδες να σηκώσουν κεφάλι!

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Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά!

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Όλοι αύριο, 5 Νοέμβρη, στα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια!».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Το σοβαρό περιστατικό βίας στην Πάτρα, με τις απειλές σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, τους οκτώ τραυματίες και τις δώδεκα συλλήψεις προκαλεί αποτροπιασμό.

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Οι καταγγελίες για φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας που συμμετέχει στο μαθητικό κίνημα και είναι μέλος της ΚΝΕ απαιτούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Σε μια περίοδο που η ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και λανσάρεται με όρους lifestyle, η ανοχή και η υιοθέτηση της ατζέντας της εκ μέρους της κυβέρνησης την ενδυναμώνει.

Κανένα παιδί δεν μπορεί να απειλείται για τις ιδέες και τη συνδικαλιστική ή πολιτική του δράση. Η προστασία των μαθητών από τη βία και τον εκφοβισμό είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στη μαθήτρια και την οικογένειά της.

Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας».

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αχαΐας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης



Η επίθεση σε μαθήτρια στα Ζαρουχλέικα δεν είναι μια απλή συμπλοκή- Καμία ανοχή στη φασιστική και ναζιστική βία



Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) Αχαΐας καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, σε βάρος μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, από ομάδα ατόμων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήταν οπλισμένα με σιδερογροθιές και μαχαίρια.



Η επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μαθήτρια, προκαλεί βαθιά ανησυχία και αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης απέναντι στην επανεμφάνιση της φασιστικής και ναζιστικής βίας.



Δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια συνηθισμένη συμπλοκή μεταξύ νεαρών με παραβατική συμπεριφορά. Οι καταγγελίες για τα χαρακτηριστικά της επίθεσης απαιτούν πλήρη διερεύνηση και άμεση απόδοση ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η προβολή που εξακολουθούν να προσφέρουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης στον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και σε πρόσωπα που προωθούν τη ναζιστική ιδεολογία. Η κανονικοποίηση τέτοιων αντιλήψεων στον δημόσιο λόγο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία.



Η ιστορική μνήμη δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η Ελλάδα γνώρισε τις θηριωδίες του ναζισμού, τη βαρβαρότητα των Γερμανών κατακτητών και τη δράση των ντόπιων συνεργατών τους. Χιλιάδες Έλληνες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.



Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι ιδέες του μίσους, του φασισμού και του ναζισμού να δηλητηριάζουν ξανά την κοινωνία μας, να τρομοκρατούν νέους ανθρώπους και να μετατρέπουν την πολιτική και ιδεολογική διαφωνία σε πεδίο βίας.



Η ΕΛ.Α.Σ. Αχαΐας εκφράζει την αλληλεγγύη της στη μαθήτρια και σε όλους όσοι δέχθηκαν την επίθεση και ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την άμεση απόδοση δικαιοσύνης.



Απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, η απάντηση είναι η δημοκρατία, η ιστορική μνήμη, η κοινωνική εγρήγορση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών.

Νέα Αριστερά Αχαΐας: Καμία ανοχή στον φασισμό και τον τραμπουκισμό στα σχολεία και τις γειτονιές μας

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας έχει ως εξής:

“Η Νέα Αριστερά Αχαΐας και η Νεολαία Νέας Αριστεράς καταδικάζουν απερίφραστα τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στα Ζαρουχλέικα μαθήτρια, καθώς και τα μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, από ακροδεξιό τάγμα εφόδου εξοπλισμένο με σιδερογροθιές.

Η προσπάθεια των φασιστικών αυτών κυκλωμάτων να τρομοκρατήσουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και να επιβάλουν το μίσος στις λαϊκές γειτονιές της Πάτρας, θα πέσει στο κενό.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές την εξιχνίαση της υπόθεσης, τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία όλων των φυσικών και ηθικών αυτουργών, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και κατ΄ επέκταση για όλους τους πολίτες.

Δηλώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη μαθήτρια, την οικογένειά της και την ΚΝΕ Αχαΐας. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και συνολικά τη νεολαία της πόλης σε κοινό μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά βία και τον φασισμό”.

Το απογευματινό συλλαλητήριο στην Πάτρα



Τα σωματεία και οι φορείς, που μέχρι αυτή την ώρα έχουν πάρει απόφαση στήριξης και συμμετοχής στο συλλαλητήριο είναι οι εξής:

· Εργατικοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας

· Δημοτική Αρχή Πάτρας

· Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού – Τουρισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αχαΐας

· Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχές Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας

· Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων Ποτών – Τροφίμων Νομού Αχαΐας

· Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου και Ν.Π.Ι.Δ. Νομού Αχαΐας

· Συνδικάτο Διανομέων – Ντελιβεράδων Νομού Αχαΐας

· Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας Δήμων της πρώην επαρχίας Πάτρας

· Σωματείο Εργαζομένων PRAKTIKER ΕΛΛΑΣ

· Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Ομίλου Σκλαβενίτη Νομού Αχαΐας

· Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριων Διδασκόντων/σουσων Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων Πάτρας

· Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Πάτρας

· Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τύπου Χάρτου και Γραφικών Τεχνών Νομού Αχαΐας

· Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας

· Σύλλογος Προσωπικού ΔΕΥΑΠ

· Περιφερειακό Σωματείο Εργαζομένων LIDL ΒΙΠΕ Πάτρας

· Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Πάτρας

· Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας Ε.Ι.Ν.Α.

· Σωματείο Εργαζομένων EL PACK

· Σωματείο Εργαζομένων NETCOMPANY-INTRASOFT

· Σωματείο Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

· Σωματείο Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και Λοιπών Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πάτρας

· Σωματείο Εργαζομένων MEDFRIGO

· Σωματείο Εργαζομένων AVRAMAR

· Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Παράρτημα Πάτρας

· Φοιτητικός Σύλλογος Μηχανικών Η/Υ Πάτρας

· Φοιτητικός Σύλλογος Βιολογικού Πάτρας

· Φοιτητικός Σύλλογος Οικονομικού Πάτρας

· Φοιτητικός Σύλλογος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

· Φοιτητικός Σύλλογος Μηχανικών ΠΑΠΕΛ

· Φοιτητικός Σύλλογος Φιλοσοφίας Πάτρας

· Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας μέλος ΟΓΕ

· Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Κρήνης

· Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καστελλοκάμπου

· Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων

· Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ

· Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας

· Σύλλογος Τεχνιτών Μαγείρων Βοηθών και Λοιπού Προσωπικού «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»

· Σύνδεσμος Υπαλλήλων Καφενείων Ζαχαροπλαστείων Μπαρ Ουζερί και Συναφών Επισιτισμού Πατρών «Η ΑΝΑΤΑΣΗ»

· Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας

· Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

· Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας (ΣΕΑAΝ)

· Σύλλογος Σπουδαστών Δημόσιων ΣΑΕΚ

· Πολιτιστικός Σύλλογος Ταραμπούρα

· Φοιτητικός Σύλλογος Μηχανολόγων – Μηχανικών Πάτρας

· Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής Ελλάδας

· ΕΤΕ ΔΕΗ – ΤΔΕ Πάτρας

· Παράρτημα Πάτρας-Ρίου Πανελλαδικής Ένωσης Νοσοκόμων – Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»