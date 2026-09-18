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Η δικαστική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, με τον Γιώργο Ρουπακιά να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη.

Η επέτειος των δεκατριών ετών από τον θάνατό του συμπίπτει με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση ανέδειξε τη μακροχρόνια δικαστική προσπάθεια της μητέρας του, Μάγδας Φύσσα, η οποία αποτέλεσε κεντρική μορφή κατά τη διάρκεια της πολυετούς ακροαματικής διαδικασίας.

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Ήταν 34 ετών, εργάτης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και ράπερ με το όνομα Killah P. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην έρευνα για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Δεκατρία χρόνια αργότερα, η επέτειος αποκτά πρόσθετο συμβολικό βάρος: μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που εξέτιε.

Η νύχτα της δολοφονίας

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Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησε ανασυντέθηκε αργότερα εξαντλητικά μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Σύμφωνα με όσα δέχθηκε η Δικαιοσύνη, κινητοποιήθηκαν μέλη της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Το Εφετείο περιέγραψε την επίθεση ως οργανωμένη και στοχευμένη ενέργεια σε βάρος του Φύσσα και όχι ως μια τυχαία συμπλοκή.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την κίνηση μοτοσικλετών και αυτοκινήτων προς το σημείο. Είχε προηγηθεί μήνυμα του πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργου Πατέλη προς μέλη της οργάνωσης για άμεση συγκέντρωση στην τοπική.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς έφθασε με αυτοκίνητο στο σημείο. Ο Φύσσας δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ άλλων στην περιοχή της καρδιάς. Λίγο πριν καταρρεύσει, υπέδειξε τον δράστη στους αστυνομικούς.

Η Ελλάδα ξύπνησε εκείνο το πρωί μπροστά σε μια δολοφονία που έμελλε να έχει τεράστιες πολιτικές και δικαστικές συνέπειες.

Ο Παύλος πριν γίνει σύμβολο

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Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Πέραμα. Ο πατέρας του εργαζόταν ως σωληνάς στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και, μετά το σχολείο, το 1998, ο Παύλος ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της εργασίας στη Ζώνη.

Παράλληλα άρχισε να διαμορφώνει τη μουσική του ταυτότητα. Ήρθε σε επαφή με τη Freestyle Productions και τη σκηνή του low bap και συμμετείχε σε διαφορετικά hip-hop σχήματα.

Αργότερα επέλεξε το καλλιτεχνικό όνομα Killah P — Killah Past, με την έννοια του ανθρώπου που «σκοτώνει το παρελθόν» και προχωρά μπροστά. Έκανε ζωντανές εμφανίσεις με γνωστά ονόματα της ελληνικής rap σκηνής, ενώ μεγάλο μέρος της μουσικής του διακινούνταν ελεύθερα μέσω Διαδικτύου.

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Η κοινωνική και αντιφασιστική διάσταση υπήρχε έντονα στον λόγο και στα τραγούδια του. Μετά τη δολοφονία του, ο Killah P έπαψε να αποτελεί όνομα γνωστό κυρίως στους κύκλους του ελληνικού hip-hop. Ο Παύλος Φύσσας έγινε σύμβολο πολύ ευρύτερα.

Από τη δολοφονία στις συλλήψεις

Η δολοφονία προκάλεσε μια μεγάλη έρευνα για τη δομή και τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησαν συλλήψεις και προφυλακίσεις στελεχών της, ενώ η δικαστική έρευνα επεκτάθηκε πέρα από το ίδιο το έγκλημα της Αμφιάλης, εξετάζοντας συνολικά τη δράση της οργάνωσης.

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Η υπόθεση που έφθασε στο δικαστήριο περιέλαβε, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία Φύσσα, την επίθεση κατά Αιγύπτιων αλιεργατών και την επίθεση κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.

Η πρωτόδικη απόφαση του Οκτωβρίου του 2020 αναγνώρισε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία του Φύσσα και 15 κατηγορούμενοι για συνέργεια.

Η τελεσίδικη απόφαση του 2026

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Η δικαστική διαδρομή δεν σταμάτησε το 2020. Στις 4 Μαρτίου 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους που δικάζονταν σε δεύτερο βαθμό.

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Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε και πάλι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Για συνέργεια στη δολοφονία κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι. Μεταξύ τους ήταν ο Γιώργος Πατέλης, πυρηνάρχης της Νίκαιας.

Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Στις 11 Μαρτίου 2026 το Εφετείο επέβαλε, μεταξύ άλλων, κάθειρξη 13 ετών στους Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Γερμενή, Παππά και Παναγιώταρο, ενώ στον Ρουπακιά διατηρήθηκε η ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία.

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Η Μάγδα Φύσσα

Μέσα από αυτή τη μακρά διαδρομή αναδείχθηκε και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της υπόθεσης: η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα.

Παρακολούθησε επί χρόνια τη δικαστική διαδικασία, κατέθεσε και στις δύο δίκες και μίλησε επανειλημμένα δημόσια για τον γιο της και για την ανάγκη να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Η εικόνα της στις 7 Οκτωβρίου 2020, μετά την ανακοίνωση της πρωτόδικης ετυμηγορίας, έμεινε συνδεδεμένη με τη δίκη. Τότε είχε πει: «Ο Παύλος τα κατάφερε… Γιε μου».

Τον Μάρτιο του 2026, μετά και την απόφαση του Εφετείου, δήλωσε ότι «έγινε το αυτονόητο μετά από 11,5 χρόνια στα δικαστήρια», μιλώντας για μια δικαστική διαδρομή που κράτησε περισσότερο από μία δεκαετία.

Η μαύρη χρονική σύμπτωση του Σεπτεμβρίου 2026

Και φέτος οι ημερομηνίες έχουν μια ιδιαίτερα βαριά φόρτιση.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του. Κατά την έξοδό του ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική δράση. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις τυχόν συμμετοχής του σε εκλογές αποτελούν ξεχωριστό νομικό ζήτημα, για το οποίο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η κρίση του Αρείου Πάγου είναι καθοριστικά.

Και μόλις τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η χρονική σύμπτωση έχει ήδη επισημανθεί στον δημόσιο διάλογο, ενώ από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις του «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Δεκατρία χρόνια μετά, η υπόθεση Φύσσα δεν αποτελεί μόνο την ιστορία μιας δολοφονίας. Είναι ταυτόχρονα η ιστορία μιας μακρόχρονης δικαστικής διαδικασίας που οδήγησε στην τελεσίδικη κρίση ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση — και η ιστορία μιας μητέρας που επί περισσότερο από μία δεκαετία βρισκόταν σχεδόν καθημερινά απέναντι στους ανθρώπους που κάθονταν στο εδώλιο για τη δολοφονία του παιδιού της και τη δράση της οργάνωσης