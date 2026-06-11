Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Γαΐου στους Παξούς, όταν φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό καταμαράν ενώ ετοιμαζόταν για αναχώρηση. Προτού οι φλόγες επεκταθούν και σε δεύτερο σκάφος, ο καπετάνιος φέρεται να έδρασε με ψυχραιμία, βάζοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών.

Στο καταμαράν επέβαιναν δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στο σκάφος την ώρα που στη μηχανή ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο καπετάνιος απομάκρυνε με ασφάλεια τους τουρίστες από το σκάφος και στη συνέχεια προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, η προσπάθειά του ήταν καθοριστική αφού το φλεγόμενο καταμαράν βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι όπου υπήρχαν και άλλα σκάφη.

Δυστυχώς, η φωτιά δεν κατέστη δυνατό να σβήσει και ο καπετάνιος αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το σκάφος πέφτοντας στη θάλασσα.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό ξύλινο τουριστικό σκάφος, το οποίο πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα προς τους Παξούς. Νωρίτερα, από το εν λόγο σκάφος είχαν αποβιβαστεί 18 τουρίστες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά και την επέμβαση πυροσβεστικού πλοιαρίου που αναχώρησε άμεσα από την Ηγουμενίτσα για να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης και να αποτραπεί η εξάπλωση σε άλλα σκάφη του λιμανιού.

Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το ξύλινο σκάφος είναι μισοβυθισμένο.