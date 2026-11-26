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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Πεδίου του Άρεως η τοποθέτηση μιας γιγαντιαίας ρόδας 33 μέτρων στο κέντρο του χριστουγεννιάτικου χωριού που θα στηθεί στο χώρο του πάρκου, και θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς του Δήμου Αθηναίων για τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Οι κάτοικοι και ο Σύλλογος Αθηνά Πεδίον Άρεως, εκφράζουν επιφυλάξεις για την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία του ιστορικού πάρκου από την τεράστια κατασκευή που έχει αναλάβει ολλανδική εταιρεία.

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Να σημειωθεί ότι και το 2016, υπήρξε παρόμοια προσπάθεια ωστόσο η αντίστοιχη χριστουγεννιάτικη ρόδα δεν λειτούργησε ποτέ, λόγω προβλημάτων αδειοδότησης και πιστοποιήσεων ασφαλείας.

Τότε, επί δημαρχίας Καμίνη, με εισαγγελική παρέμβαση δεν επετράπη η λειτουργία της επιβλητικής ρόδας, που είχε στηθεί για την περίοδο των Χριστουγέννων -εξαιτίας ελλείψεων στις πιστοποιήσεις ασφαλείας και προβλήματα αδειοδότησης- και αφαιρέθηκε προτού τεθεί στη διάθεση του κοινού, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι οι γεννήτριες και οι προσωρινές εγκαταστάσεις ενδέχεται να περιορίζουν τις διόδους διαφυγής, ενώ εκφράζουν φόβους για υπερσυνωστισμό και δυσκολία πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Με επιστολή τους στην Περιφέρεια Αττικής παραθέτουν 12 αιτήματα:

-Όλες οι πύλες του πάρκου να παραμένουν ανοιχτές και φωτισμένες.

-Να διατηρηθούν οι καθιερωμένες ονομασίες των τοπόσημων.

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-Να εξασφαλιστούν ελεύθεροι διάδρομοι για ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Να απαγορευτούν εγκαταστάσεις στους χώρους πρασίνου.

-Να προστατευτούν οι φυτεύσεις από τον συνωστισμό.

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-Να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και οικογένειες.

-Να περιοριστούν οι εμπορικοί οικίσκοι στους αδειοδοτημένους χώρους.

-Να πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και στατικότητας.

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-Να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες λειτουργίας για το παγοδρόμιο και τα ψυχαγωγικά παιχνίδια.

-Να υπάρχει σαφές σχέδιο εκκένωσης και ενημέρωση των επισκεπτών.

-Να προβλεφθούν οικονομικές εγγυήσεις για την αποκατάσταση πιθανών ζημιών.

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-Να εκπονηθεί μελέτη ασφαλούς χωρητικότητας και διαχείρισης του πλήθους.

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Τι ζητούν τελικά οι κάτοικοι

Ο Σύλλογος ζητά από την Περιφέρεια Αττικής να απαντήσει εγγράφως, πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, ποια μέτρα ασφαλείας έχουν προβλεφθεί, ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι και πώς θα ελέγχεται η εφαρμογή τους.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη διοργάνωση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να διακινδυνεύσει την ασφάλεια των επισκεπτών και τον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως ως δημόσιου χώρου πρασίνου.

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