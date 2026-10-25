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Ένας 45χρονος έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση δύο ακόμη επιβαινόντων, ηλικίας 82 και 79 ετών, που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ιδιωτικών σκαφών και σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

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Οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο όχημα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)