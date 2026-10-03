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Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου και την εξασθένηση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου.

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Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι.

Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ