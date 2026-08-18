Τρία παιδιά, μόλις 13 ετών, φέρονται να άναβαν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη έκταση στην Πεντέλη στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού «challenge». Οι Αρχές τα ταυτοποίησαν και σχηματίζεται δικογραφία, ενώ ερευνάται και η ευθύνη των γονέων.
Το ερώτημα όμως είναι ένα: αν η φωτιά ξέφευγε;
Από ένα κινητό μπορεί να ξεκινήσει μια καταστροφή
Μιλάμε για την Πεντέλη. Ένα βουνό που έχει πληρώσει επανειλημμένα βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές. Μια σπίθα, ένας άνεμος και ένα ανόητο παιχνίδι για μερικά likes θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις φλόγες ξανά προς κατοικημένες περιοχές.
Και τότε κανένα «ήταν ένα challenge» δεν θα μπορούσε να αποτελέσει δικαιολογία.
Challenges που έχουν κοστίσει ζωές
Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Επικίνδυνες διαδικτυακές «προκλήσεις», όπως το λεγόμενο «blackout challenge», έχουν συνδεθεί διεθνώς ακόμη και με θανάτους ανηλίκων.
Κι όμως, εδώ και χρόνια ακούμε ότι οι πλατφόρμες θα προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τα παιδιά, ότι θα υπάρξουν ηλικιακοί κόφτες και αυστηρότερος γονικός έλεγχος.
Αυστραλία και Γαλλία: Δύο διαφορετικοί δρόμοι
Η Αυστραλία επέλεξε τη σκληρή γραμμή, θεσπίζοντας απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.
Στη Γαλλία, αντίθετα, η προσπάθεια για απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 συνάντησε συνταγματικά εμπόδια. Η συζήτηση, όμως, συνεχίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γονείς και σχολείο δεν μπορούν να είναι θεατές
Όσο κι αν νομοθετούν οι κυβερνήσεις, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γονιό. Και κανένα φίλτρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση.
Στα σχολεία πρέπει πλέον να διδάσκεται συστηματικά η ψηφιακή ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένας παράλληλος κόσμος χωρίς συνέπειες.
Γιατί ένα challenge μπορεί να αρχίσει ως παιχνίδι μπροστά στην κάμερα ενός κινητού και να τελειώσει με έναν τραυματισμό, έναν θάνατο ή ένα ολόκληρο βουνό στις φλόγες.
Στην Πεντέλη, αυτή τη φορά, προλάβαμε. Την επόμενη;