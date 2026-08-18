Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τρία παιδιά, μόλις 13 ετών, φέρονται να άναβαν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη έκταση στην Πεντέλη στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού «challenge». Οι Αρχές τα ταυτοποίησαν και σχηματίζεται δικογραφία, ενώ ερευνάται και η ευθύνη των γονέων.

Το ερώτημα όμως είναι ένα: αν η φωτιά ξέφευγε;

Advertisement

Advertisement

Από ένα κινητό μπορεί να ξεκινήσει μια καταστροφή

Μιλάμε για την Πεντέλη. Ένα βουνό που έχει πληρώσει επανειλημμένα βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές. Μια σπίθα, ένας άνεμος και ένα ανόητο παιχνίδι για μερικά likes θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις φλόγες ξανά προς κατοικημένες περιοχές.

Και τότε κανένα «ήταν ένα challenge» δεν θα μπορούσε να αποτελέσει δικαιολογία.

Challenges που έχουν κοστίσει ζωές

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Επικίνδυνες διαδικτυακές «προκλήσεις», όπως το λεγόμενο «blackout challenge», έχουν συνδεθεί διεθνώς ακόμη και με θανάτους ανηλίκων.

Κι όμως, εδώ και χρόνια ακούμε ότι οι πλατφόρμες θα προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τα παιδιά, ότι θα υπάρξουν ηλικιακοί κόφτες και αυστηρότερος γονικός έλεγχος.

Advertisement

Αυστραλία και Γαλλία: Δύο διαφορετικοί δρόμοι

Η Αυστραλία επέλεξε τη σκληρή γραμμή, θεσπίζοντας απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Στη Γαλλία, αντίθετα, η προσπάθεια για απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 συνάντησε συνταγματικά εμπόδια. Η συζήτηση, όμως, συνεχίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Advertisement

Γονείς και σχολείο δεν μπορούν να είναι θεατές

Όσο κι αν νομοθετούν οι κυβερνήσεις, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γονιό. Και κανένα φίλτρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση.

Στα σχολεία πρέπει πλέον να διδάσκεται συστηματικά η ψηφιακή ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένας παράλληλος κόσμος χωρίς συνέπειες.

Advertisement

Γιατί ένα challenge μπορεί να αρχίσει ως παιχνίδι μπροστά στην κάμερα ενός κινητού και να τελειώσει με έναν τραυματισμό, έναν θάνατο ή ένα ολόκληρο βουνό στις φλόγες.

Στην Πεντέλη, αυτή τη φορά, προλάβαμε. Την επόμενη;

Advertisement