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Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στον περιφερειακό δρόμο από τον Άγιο Πέτρο προς την Παλαιά Πεντέλη.

Σύμφωνα με το περιστατικό, οδηγός ΙΧ προχώρησε σε παράνομη και ιδιαίτερα επικίνδυνη διπλή προσπέραση, μάλιστα ενώ βρισκόταν πάνω σε στροφή.

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Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το αυτοκίνητο αρχικά επιταχύνει και στη συνέχεια εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε σημείο του περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς την Παλαιά Πεντέλη όπου η συγκεκριμένη κίνηση απαγορεύεται.

Παρά το γεγονός ότι στο οδόστρωμα υπήρχε διπλή διαχωριστική γραμμή, ο οδηγός την αγνοεί και επιχειρεί να προσπεράσει δύο οχήματα που κινούνταν μπροστά του.

Την τελευταία στιγμή, ο οδηγός καταφέρνει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας, αποφεύγοντας έτσι τη μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα.