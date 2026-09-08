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Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στην παραλιακή λεωφόρο στη Βούλα το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026), όταν απερίσκεπτος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στον δρόμο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται ένα smart στη μεσαία λωρίδα και πίσω του ένα αυτοκίνητο που καταγράφει όσα γίνονται στον δρόμο λίγο μετά το Ασκληπιείο Βούλας.

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Ο οδηγός με την κάμερα – που κινείται και αυτός στη μεσαία λωρίδα – αναπτύσσει ταχύτητα για να προσπεράσει το Smart από αριστερά.

Ξαφνικά και ενώ ετοιμάζεται να αλλάξει λωρίδα βλέπει τα φώτα αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα (!) στην παραλιακή.

Ο ίδιος καταφέρνει να κόψει ταχύτητα και να αλλάξει εγκαίρως λωρίδα, καθώς το προπορευόμενο smart έχει σχεδόν κοκκαλώσει στη θέα του αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα.