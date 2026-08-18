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Ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ταξί το βράδυ της Δευτέρας στην Ποσειδώνος στο ύψος του πρώην ΠΙΚΠΑ της Βούλας.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται το ταξί να ξεκινάει από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω του η μηχανή.

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Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με το Ertnews, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.