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Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ταξί το βράδυ της Δευτέρας στην Ποσειδώνος στο ύψος του πρώην ΠΙΚΠΑ της Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του θα δωρίσει τα όργανα του άτυχου άνδρα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο οδηγός ταξί με καταγωγή από την Αλβανία κινούνταν στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Βάρη.

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Στο ύψος του ΠΙΚΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή αναστροφή. Τη στιγμή εκείνη, σύμφωνα με την έρευνα, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με το Ertnews, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.