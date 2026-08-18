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Στην ταυτοποίηση μίας 82χρονης ηλικιωμένης που καταγράφηκε να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έφτασαν οι αρχές, έπειτα από το επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή (16/8).

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρόκειται για γυναίκα που έχει γεννηθεί το 1944, ενώ διαπιστώθηκε επίσης πως η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον Μάιο. Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, περίπου στις 13:45 στην έξοδο για Μαγούλα, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

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Σε βίντεο που κατέγραψε μοτοσικλετιστής και δημοσιεύτηκε στο YouTube, φαίνεται μία μαύρη Mercedes να κινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα οχήματα κινούνταν κανονικά προς την Κόρινθο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η απόσταση που διένυσε η ηλικιωμένη οδηγός. Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρχές ξεκίνησαν την αναζήτηση της οδηγού, η οποία πλέον έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί.