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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί Θεσπρωτίας, η οποία εξαπατήθηκε από επιτήδειους και παρέδωσε περισσότερα από 180.000 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η ηλικιωμένη κατήγγειλε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος στη χώρα, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ.

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Ο δράστης φέρεται να της ανέφερε πως θα έπρεπε να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της, πείθοντάς την ότι επρόκειτο για μια απαραίτητη και νόμιμη διαδικασία.

Οι επιτήδειοι κράτησαν την 86χρονη στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για μια επείγουσα υπόθεση.

Στη συνέχεια, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα και να την αφήσει στην αυλή της κατοικίας της, ώστε να περάσει – όπως της είπαν – «αρμόδιο πρόσωπο» για την παραλαβή τους.

Η 86χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των δραστών να πάρει τα χρήματα και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.