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Στα ίχνη των τριών 13χρονων που είχαν καταγραφεί να ανάβουν φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου challenge για τα social media, έφτασαν οι Αρχές. Οι ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ εντοπίστηκαν και οι γονείς τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, το οποίο είχε καταγράψει περαστικός οδηγός και παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο ANT1. Στις εικόνες οι τρεις ανήλικοι φαίνονται να ανάβουν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη έκταση στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, και στη συνέχεια να επιχειρούν να την περιορίσουν.

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Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Εντοπίστηκαν οι 13χρονοι

Μετά την προβολή του βίντεο πραγματοποιήθηκε τηλεφώνημα στο 112 και ξεκίνησε έρευνα από την Πυροσβεστική. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν τελικά να ταυτοποιήσουν τους τρεις ανήλικους και να τους εντοπίσουν μαζί με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 13χρονοι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη για την πράξη τους, ενώ οι γονείς τους υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν για τη συμμετοχή των παιδιών στο συγκεκριμένο challenge.

Δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με την υπόθεση να αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν επικίνδυνες διαδικτυακές «προκλήσεις», ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.