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Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στη θάλασσα προκαλούν εικόνες ανήλικων παιδιών που εμφανίζονται να χειρίζονται μικρά σκάφη, ακόμη και σε ηλικίες μόλις τεσσάρων και πέντε ετών, σύμφωνα με το patrapress.gr. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt. Γιώργος Βάλλης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους γονείς και εντατικότερους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

«Αυτές οι εικόνες τα λένε όλα. Ανήλικα παιδιά, ακόμη και τεσσάρων και πέντε ετών, να χειρίζονται βαρκάκια. Κοιτάξτε τι συμβαίνει και ας αναρωτηθούμε όλοι πού οδηγούμαστε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η έλλειψη εμπειρίας ενός μικρού παιδιού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια απρόοπτη κατάσταση: «Η θάλασσα δεν είναι παιχνίδι. Ένα μικρό παιδί δεν έχει την εμπειρία και την κρίση να χειριστεί ένα σκάφος ή να αντιμετωπίσει μια ξαφνική επικίνδυνη κατάσταση».

Πηγή: patrapress.gr

«Η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στους γονείς, οι οποίοι οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά τους και να μην τους επιτρέπουν να βρίσκονται στο τιμόνι», σημειώνει, ζητώντας παράλληλα αυστηρότερους ελέγχους.

«Δεν είναι εικόνα που πρέπει να προσπερνάμε. Είναι ένα σοβαρό καμπανάκι για όλους μας. Χρειάζεται υπευθυνότητα από τους γονείς και αυστηρότεροι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές».

«Δεν περιμένουμε να γίνει το ατύχημα για να ψάξουμε ποιος φταίει. Προλαμβάνουμε πριν κινδυνεύσει ένα παιδί».

«Τα παιδιά πρέπει να χαίρονται τη θάλασσα με ασφάλεια και όχι να οδηγούν σκάφη».

(Με πληροφορίες από patrapress.gr)