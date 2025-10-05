Καθώς ο Οκτώβριος προχωρά και οι θερμοκρασίες πέφτουν, ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να μας χαρίσει ένα μοναδικό φαινόμενο: την πρώτη υπερπανσέληνο του χρόνου.

H υπερπανσέληνος θα φτάσει στο αποκορύφωμά της την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Αυτή η φθινοπωρινή πανσέληνος θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς συνδυάζει δύο φαινόμενα: την πανσέληνο και την υπερσελήνη.

Σύμφωνα με τη NASA, η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι υπερπανσέληνος, δηλαδή συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη, φωτεινότερη και πιο εντυπωσιακή από το συνηθισμένο.

Δεν είναι μόνο εντυπωσιακή από άποψη μεγέθους και φωτεινότητας αλλά σηματοδοτεί επίσης και την αρχή μιας σπάνιας τριάδας, δηλαδή τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους μέσα στο φθινόπωρο, οι οποίες αναμένεται να μαγέψουν όσους κοιτάξουν τον ουρανό αυτές τις νύχτες.

Rare October full moon will be first supermoon of 2025 https://t.co/bkL226qF6S pic.twitter.com/x96grOwFJQ — The Independent (@Independent) October 5, 2025

Διπλή σημασία φέτος: Σελήνη του Κυνηγού και του Θερισμού μαζί

Η φετινή πανσέληνος του Οκτωβρίου ονομάζεται «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού», σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, το οποίο καθιέρωσε από τη δεκαετία του 1930 τις παραδοσιακές ονομασίες των φεγγαριών.

Η ονομασία αυτή έχει ιστορική σημασία: για τις παλαιότερες κοινωνίες, σηματοδοτούσε την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και υπενθύμιζε στους κυνηγούς να εφοδιαστούν ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με το Almanac, μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών υπό το φως της λεγόμενης Σελήνης του Θερισμού, πολλά ζώα έβγαιναν από τα δάση για να φάνε τα υπολείμματα που είχαν μείνει στα χωράφια. Αυτό διευκόλυνε τους κυνηγούς να εντοπίζουν ελάφια, αλεπούδες και άλλα θηράματα.

Η ίδια πηγή εξηγεί πως η φθινοπωρινή πανσέληνος έχει χαραακτηριστεί επίσης «αιματηρή» ή «ερυθρή σελήνη», είτε λόγω της κυνηγετικής περιόδου, είτε εξαιτίας των βαθυκόκκινων αποχρώσεων που παίρνει ο ουρανός αυτήν την εποχή του χρόνου.



Επιπλέον, το φετινό φεγγάρι συνδέεται και με τη συγκομιδή, καθώς συμπίπτει με τη πανσέληνο πλησιέστερα στην φθινοπωρινή ισημερία, γεγονός που το καθιστά και Σελήνη του Θερισμού.

Η Σελήνη του Κυνηγού είχε μεγάλη σημασία για τις φυλές των ιθαγενών Αμερικανών αλλά και για τους πρώτους αποίκους αγρότες, καθώς σήμαινε την περίοδο όπου έπρεπε να εξασφαλίσουν αποθέματα κρέατος για τον χειμώνα.

Οι συγκομιδές πραγματοποιούνταν συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, γεγονός που προσέλκυε τα ζώα και έκανε πιο εύκολο το έργο των κυνηγών.

Με πληροφορίες από The Independent