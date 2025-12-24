

Έφυγε την Τρίτη από τη ζωή η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Έλενας Ακρίτα

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1928 και ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Γιαβάσογλου, γερουσιαστή του Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας την περίοδο 1954-1955.

Το 1967, κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας οργανώθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη από το καθεστώς των συνταγματαρχών και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη και για πρώτη φορά βουλευτής Β’ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Το 1984, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Ιουλίου 1989, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την εξέλεξε γραμματέα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989, εξελέγη μέλος (αναπληρωτής γραμματέας) του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και στις 29 Νοεμβρίου στη ψηφοφορία που έγινε από τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επανεξελέγη μέλος του προεδρείου της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ως μέλος του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα στα υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και Μεταφορών.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την 1η Νοεμβρίου δεν κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, αν και υποδείχθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων από τις 31 Οκτωβρίου 1986 έως τις 22 Ιουνίου 1988.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 17/11/1974, 18/10/1981, 02/06/1985, 18/06/1989, 05/11/1989, 08/04/1990 και 10/10/1993.

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης, αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας, αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ,Σωκράτης Φάμελλος, για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα.

«Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος .

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

