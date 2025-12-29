Στην κηδεία, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτισε τη μητέρα της, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Λούκα Κατσέλη και ο Στάματης Κραουνάκης, στενός φίλος της οικογένειας.

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI, NDP Photo Agency