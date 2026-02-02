Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Στυλιανός – Γαϊτάνος (Νάκης) Ιωαννίδης. Ο Νάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1970 στην εφημερίδα «Απογευματινή». Το 1971 πήγε στην «Βραδυνή», όπου έμεινε έως το 1984 ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου». Ο Νάκης Ιωαννίδης στα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του παρουσίας ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου άφησε χαρακτηριστικό στίγμα, περιγράφοντας τα κοσμικά γεγονότα της πόλης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νάκη Ιωαννίδη θα δοθεί αύριο, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

