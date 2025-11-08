Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας, λίγο πριν κλείσει τα 100 του χρόνια.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Αντίο άρχοντα…».

Το τελευταίο διάστήμα φαίνεται πως αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας στο πλευρό του την οικονόμο του.

Advertisement

Advertisement

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη και καριέρα στο διπλωματικό σώμα, όμως τον κέρδισε η μόδα. Σπούδασε στην École de Saint Rocque, την École du Louvre και την Académie de Coupe, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε δίπλα στους Balenciaga και Jacques Fath.

Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε το «Maison de Couture Kritsas» στη Βουκουρεστίου, αποκτώντας ως πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής.

Το 1965 άνοιξε τα φτερά του διεθνώς, πρώτα στην Αυστραλία και αμέσως μετά στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε ολόκληρη τη συλλογή του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του εταιρεία. Πέρα από την υψηλή ραπτική, σχεδίασε κοστούμια για κινηματογράφο και θέατρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον ορισμό της κομψότητας τον συνοψίζει στη φράση: «απλότητα και προσωπικότητα».

Στην Ελλάδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα σε αυτές οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Μαίρη Μανολίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Επίσης, έντυσε πολλές διεθνείς σταρ, όπως τη Ρόμι Σνάιντερ, τη Λάνα Τάρνερ, τη Χέντι Λαμάρ, τη Φρανσουάζ Αρντί και τη Λίλιαν Γκις, όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.