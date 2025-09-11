Στο στόχαστρο 4 ατόμων βρέθηκε ένας 17χρονος το πρωί της Πέμπτης (11/9), την ώρα που βρισκόταν σε προαύλιο σχολείου στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, δύο 18χρονοι, ένας 19χρονος και ένα ακόμη άτομο, αγνώστων στοιχείων, εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα και προσέγγισαν τον ανήλικο. Τότε, ξεκίνησαν να τον χτυπούν, ενώ τον απείλησαν και με αιχμηρό αντικείμενο.

Η παρέμβαση των καθηγητών υπήρξε σωτήρια, καθώς οι δράστες άφησαν τον άτυχο νεαρό και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησαν σε 4 προσαγωγές υπόπτων. Ο μαθητής και η μητέρα του κατέθεσαν μήνυση στο ΤΣΕΕ Ακροπόλεως.

Οι 3 από τους 4 δράστες είναι γνωστοί του θύματος.Εντοπίστηκε και προσήχθη η μητέρα του ενός.