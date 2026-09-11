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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στη γνωστή λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, όταν μια καταδίωξη μεταξύ μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου κατέληξε σε άγριο καβγά ανάμεσα στους δύο οδηγούς.

Το περιστατικό άρχισε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με τον Κηφισό. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός της μηχανής και ο οδηγός του ΙΧ αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγη ώρα. Το αυτοκίνητο άρχισε να καταδιώκει τη μοτοσικλέτα, ενώ η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στον Κορυδαλλό, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας.

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Η ένταση, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Στη διασταύρωση της Πέτρου Ράλλη με την οδό Κέκροπος, ο αναβάτης της μηχανής φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο. Το ΙΧ συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα η τελευταία να εκτοξευθεί και να καταλήξει πάνω σε κολώνα.

Μερικά λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης της επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της πρώτης μοτοσικλέτας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό η Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε πέντε προσαγωγές, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταδίωξη και η συμπλοκή διερευνώνται.