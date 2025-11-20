Έντονο προβληματισμό κι ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ένας 16χρονος προσήλθε στο σχολείο με έναν μπαλτά 29 εκατοστών, τα στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, το αντιλήφθηκαν και ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού στο Καλημέρα Ελλάδα του Ant1 ο ανήλικος μαθητής του σχολείου πήγαινε με τον μπαλτά στο σχολείο γιατί ήθελε να “σπάσει” την κατάληψη. Στο ίδιο λύκειο της Πετρούπολης φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει αναρτημένο πανό με το σήμα της Χρυσής Αυγής και το μήνυμα «όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου».

Μάλιστα ανήλικος μαθητής στη μαρτυρία του όταν ερωτάται αν συμφωνεί απαντά ναι.

Ερωτήματα προκαλεί η δράση της ακροδεξιάς ομάδα στο εν λόγω σχολείο. Γονέας παιδιού που μίλησε στην κάμερα, υποστήριξε ότι η ακροδεξιά ομάδα μαθητών του ΕΠΑΛ δεν θέλει τους αλλοδαπούς και ασκεί εκφοβισμό σε άλλους μαθητές.

Δημογλίδου: «Να μη φοβούνται οι γονείς»

Ο μαθητής υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε το εν δυνάμει θανατηφόρο όπλο για προστασία, χωρίς να αποκαλύψει όμως τι τον φόβιζε, κάτι που επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Επίσης ανέφερε ότι το περιστατικό με το πανό θα διερευνηθεί. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να μη φοβούνται και να μιλήσουν στην Αστυνομία για το τι γίνεται στο σχολείο.