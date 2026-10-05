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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

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Από τη σύγκρουση ο 24χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.