Η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή ενεπλάκη το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σε τροχαίο στην Καβάλα. Το ατύχημα σημειώθηκε μέσα σε τούνελ της Εγνατίας Οδού και σύμφωνα με πληροφορίες, η Πηγή Δεβετζή φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της λόγω ολισθηρού οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το ΙΧ να ανατραπεί.

Αμέσως μετά, μέσω ανάρτησής της στα social media, η Ολυμπιονίκης θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί της μετά το περιστατικό. Όπως τόνισε, είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους, εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».