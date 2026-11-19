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Στη Δικαιοσύνη μεταβιβάζεται το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα που σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολιοφθορά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εγκατάσταση δεν θα έπρεπε να είναι εσωτερική δηλαδή στο κλιμακοστάσιο χωρίς εξαερισμό, αλλά εξωτερική.

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Μάλιστα γίνεται διεξοδική αναφορά στην κείμενη νομοθεσία και τονίζουν πως από το 2015 έπρεπε η εταιρεία του φυσικού αερίου ως αρμόδιος φορέας να είχε εκτιμήσει τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται μάλιστα, άλλες δύο φορές είχε εντοπιστεί διαρροή στο ακίνητο το 2009 και το 2011. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και έγγραφο αναφοράς ελέγχου από τον πάροχο στο οποίο αναφέρεται πως υπάρχει ανάγκη θυρίδων εξαερισμού στην εγκατάσταση αυτή. Είχαν εντοπίσει από τότε αυτήν την ανάγκη.

Από την πλευρά της η εταιρεία ισχυρίζεται πως το 1992 που έγινε η εγκατάσταση ίσχυε άλλη νομοθεσία και ότι στο μοιραίο κλιμακοστάσιο στον μετρητή υπήρχε μιας μορφής εξαερισμός.