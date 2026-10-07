Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε 10 μηνυτήριες αναφορές ενώπιον των εισαγγελικών αρχών έχει προχωρήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης και αντιδεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επαναφέρει την αντιποίηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου από ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Αθήνα.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε μιλώντας στον Status 107,7 ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Αθανάσιος Τσιούδας «η δίαιτα και η διατροφή είναι επιστήμη. Άρα για να δώσουμε μια δίαιτα πρέπει να ζητήσουμε αιματολογικές εξετάσεις. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αποτελεί θέμα υγείας και θα πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός».

Σύμφωνα με τον ίδιο εντοπίστηκαν επιτήδειοι που δεν διαθέτουν πτυχίο από σχολή διαιτολογίας παριστάνοντας τους ειδικούς θεραπευτές με αποτέλεσμα να εξαπατούνται καθημερινά δεκάδες πολίτες.

«Οι απατεώνες αυτοί συνήθως πλασάρονται ως ειδικοί θεραπευτές, βιοσυντονιστές, ενώ δηλώνουν ότι κάνουν και τεστ δυσανεξίας με σκοπό την απώλεια κιλών», υπογράμμισε ο κ. Τσιούδας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου, μετά την οριστικοποίηση του μητρώου μελών τον Μάϊο του 2026, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της δραστηριότητας των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα, αλλά παράτυπα.

Αμέσως δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (https://hdna.gr/anafores/) μέσω της οποίας, πολίτες, μέλη του Συλλόγου και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένες αναφορές για περιστατικά που ενδέχεται να αφορούν παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος, αντιποίηση επαγγελματικής ιδιότητας, παραπλανητική παροχή υπηρεσιών διατροφής ή άλλες πρακτικές που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Ήδη μέχρι σήμερα, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει επεξεργασθεί δέκα αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπευθύνων προσώπων.