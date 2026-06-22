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Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ενόψει των ευρωεκλογών του 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 8 έως 20 μήνες, με τριετή αναστολή.

Στην πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και στον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη επιβλήθηκαν ποινές 20 και 18 μηνών αντίστοιχα, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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Ο τότε γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, ο οποίος κατείχε τη θέση του οργανωτικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, καταδικάστηκαν σε ποινές 8 και 12 μηνών αντίστοιχα για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχη για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί υπέρ της αθώωσής της, ενώ για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κρίθηκε ομόφωνα ένοχη.

Κατά πλειοψηφία ένοχος και για τις δύο πράξεις κρίθηκε ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, με την πρόεδρο να διατυπώνει τη μειοψηφούσα άποψη ότι θα έπρεπε να απαλλαγεί και από τις δύο κατηγορίες.

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος αθωώθηκε ομόφωνα για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ωστόσο κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχος για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, με την πρόεδρο να τάσσεται υπέρ της αθώωσής του. Αντίθετα, ο Μένιος Κορομηλάς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας για όλους τους κατηγορούμενους, ενώ ζήτησε την απόρριψη του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, με το δικαστήριο να υιοθετεί την πρόταση της.

Πηγή: Dikastiko.gr