Την άριστη σχέση μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών της Ελλάδας και των ΗΠΑ επιβεβαίωσε η «εφ’όλης της ύλης» επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθερίου Κατάρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Α/ΓΕΝ μετέβη στις ΗΠΑ κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, ναυάρχου Ντάριλ Κοντλ, Chief of Naval Operations (CNO), με την επίσκεψη να διαρκεί από τις 7 ως τις 13 Οκτωβρίο. Διμερής σύσκεψη των δύο Αρχηγών έλαβε χώρα στο μνημείο Carpenter’s Hall στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τα δύο ναυτικά, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στο πρόγραμμα των φρεγατών «Constellation», που – εφόσον αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα- προορίζεται να αποτελέσει σημαντικό «πυλώνα» του μέλλοντος του Πολεμικού Ναυτικού, θέματα εκπαιδεύσεων προσωπικού, νέων τεχνολογιών (Τεχνητή Νοημοσύνη, μη επανδρωμένα συστήματα κ.α)- μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της συντήρησης των ελικοπτέρων S-70 Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού, η βάση της Σούδας κ.α.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού των 250 ετών του Ναυτικού των ΗΠΑ στη Φιλαδέλφεια, ενώ στο περιθώριο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με τον Αρχηγό του Γαλλικού Ναυτικού, αντιναύαρχο Νικολά Βοζούρ,ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον υπουργό Ναυτικού (Secretary of the Navy) των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν. Επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης μετέβη και στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Γραφείου Διεθνών Ναυτικών Προγραμμάτων (Naval International Programs Office – NIPO Director) υποναύαρχο Ρέιμοντ Όουενς και συζήτησαν για την πρόοδο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ αρμοδιότητας NIPO.

Επιπλέον, επισκέφθηκε την πρεσβεία της Ελλάδος, όπου είχε συνάντηση με την Ελληνίδα Πρέσβη κα. Αικατερίνη Νασίκα, καθώς και με τους Έλληνες Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας και των τριών κλάδων των ΕΔ που υπηρετούν στην περιοχή.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη επίσης στo US Naval Postgraduate School, στο Monterey CA, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο του πανεπιστημίου, αντιναύαρχο ε.α. Αν Ροντό και ενημερώθηκε για ακαδημαϊκά προγράμματα συναφή με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα μη επανδρωμένα συστήματα (Unmanned Systems), καθώς και για την πρόοδο του Κέντρου Καινοτομίας του Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Innovation Center – NIC). Παράλληλα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους Έλληνες αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που φοιτούν στο πανεπιστήμιο.