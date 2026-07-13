Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης προωθεί την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ιδιοκτησίες, αντικαθιστώντας νόμους του 1929 με σύγχρονες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών.

Το νέο πλαίσιο επιταχύνει την είσπραξη οφειλόμενων κοινοχρήστων και απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων για αναγκαίες εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσαφηνίζουν τις αρμοδιότητες των διαχειριστών, αντιμετωπίζουν ζητήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και διευκολύνουν σημαντικά τις μεταβιβάσεις ακινήτων για τους πολίτες.

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Επί σχεδόν έναν αιώνα, οι ελληνικές πολυκατοικίες λειτουργούσαν με ένα νομοθετικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί το 1929, σε μια εποχή που η έννοια της σύγχρονης αστικής κατοικίας ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούνται συνεχώς αδιέξοδα, δικαστικές διαμάχες, καθυστερήσεις σε επισκευές και εμπόδια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Τώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιχειρεί να λύσει αυτόν τον πραγματικό «γόρδιο δεσμό», προχωρώντας σε μια συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Πρόκειται ουσιαστικά για εκσυγχρονισμό περισσότερων από 1.100 διάσπαρτων νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν προστεθεί όλα αυτά τα χρόνια στον αρχικό νόμο.

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Τα κοινόχρηστα θα εισπράττονται πολύ πιο γρήγορα

Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η δυνατότητα ταχύτερης είσπραξης των κοινοχρήστων μέσω διαταγής πληρωμής. Μέχρι σήμερα, σε πολλές πολυκατοικίες οι συνεπείς ιδιοκτήτες αναγκάζονταν να καλύπτουν τα χρέη όσων δεν πλήρωναν, με αποτέλεσμα να «παγώνουν» εργασίες συντήρησης, καθαριότητας, θέρμανσης ή επισκευής ανελκυστήρων. Με το νέο πλαίσιο, η διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά.

Τέλος στις επισκευές που «κολλούσαν»

Παράλληλα, μειώνονται οι απαιτούμενες πλειοψηφίες για σημαντικές εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Έτσι θα μπορούν να προχωρούν ευκολότερα έργα όπως επισκευές σε ταράτσες, προσόψεις, ανελκυστήρες, θερμομονώσεις ή εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, χωρίς να μπλοκάρονται από διαφωνίες λίγων συνιδιοκτητών.

Λύσεις για Airbnb, διαχειριστές και μεταβιβάσεις

Το νέο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει επίσης τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των διαχειριστών πολυκατοικιών, ενώ διευκολύνει διαδικασίες που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν εμπόδια στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στην αξιοποίηση της περιουσίας των πολιτών.

Η φιλοσοφία του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ότι οι πολυκατοικίες του 2026 δεν μπορούν να λειτουργούν με κανόνες που γράφτηκαν πριν από σχεδόν έναν αιώνα. Αν οι αλλαγές εφαρμοστούν όπως σχεδιάζονται, εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν ένα σαφέστερο, ταχύτερο και πιο λειτουργικό πλαίσιο για τη διαχείριση της κοινής τους περιουσίας, περιορίζοντας τις δικαστικές διαμάχες και δίνοντας τέλος σε πολλές από τις καθημερινές τριβές που ταλαιπωρούν τις ελληνικές πολυκατοικίες εδώ και δεκαετίες.