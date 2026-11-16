Δεύτερη ημέρα του τριήμερου εορτασμού για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Οι πύλες του Πολυτεχνείου ανοίγουν για το κοινό, ενώ κατατίθενται λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης απο εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

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Αμείωτη παραμένει η προσέλευση πολιτών στον χώρο του Πολυτεχνείου, καθώς δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να επισκέπτονται τον προαύλιο χώρο ακόμη και μετά τις 20:00, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης, αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνημείο.

Ανάμεσα σε όσους φτάνουν στο σημείο βρίσκονται και αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους, επιλέγουν να περάσουν από το Πολυτεχνείο και να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.

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Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται αύριο, 17 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το πρόγραμμα της επετείου θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi