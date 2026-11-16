Αμείωτη παραμένει η προσέλευση πολιτών στον χώρο του Πολυτεχνείου, καθώς δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να επισκέπτονται τον προαύλιο χώρο ακόμη και μετά τις 20:00, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης, αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνημείο.
Ανάμεσα σε όσους φτάνουν στο σημείο βρίσκονται και αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους, επιλέγουν να περάσουν από το Πολυτεχνείο και να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.
Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται αύριο, 17 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το πρόγραμμα της επετείου θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi