Πολυτεχνείο: Βίντεο με αστυνομικό να χτυπά διαδηλώτρια στο κεφάλι με γκλοπ – Τι απαντά η Δημογλίδου

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά βίντεο που καταγράφει αστυνομικό να χτυπά με γκλοπ γυναίκα που αποχωρούσε από την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι η χρήση βίας κατά διαδηλωτών που αποχωρούν δεν δικαιολογείται, ενώ το περιστατικό εξετάζεται πειθαρχικά και ποινικά.

Αστυνομικοί επισκέφθηκαν τη νοσηλευόμενη γυναίκα στο νοσοκομείο για να συλλέξουν στοιχεία και να διαπιστώσουν αν μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν τραυματισμοί δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καθώς και επιθέσεις με αντικείμενα και εμπρηστικό μηχανισμό σε διαφορετικά σημεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει αστυνομικό να χτυπά με γκλοπ στο κεφάλι γυναίκα έξω από το Πολυτεχνείο, κατά την αποχώρησή της από την πορεία για την 53η επέτειο, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι η χρήση βίας σε βάρος διαδηλωτών που αποχωρούν από την πορεία δεν δικαιολογείται, ανεξάρτητα από όσα ενδεχομένως έχουν προηγηθεί.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει ήδη εντοπιστεί σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο εξετάζεται, ενώ το περιστατικό διερευνάται τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Advertisement

Advertisement

#antireport

17-11-2026

Tonight: the moment a riot cop—from the largest criminal organization in the country—attempted to murder a young woman by striking her directly on the head with a baton.#Athens #ACAB #Πολυτεχνειο #17Νοεμβρη #Greece #17N pic.twitter.com/s6lfA8sCfn — v e l o c i t y (@velocity696907) November 17, 2026

Τι απαντά η Δημογλίδου για τον αστυνομικό που χτύπησε τη διαδηλώτρια

«Υπήρξε περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που διερευνάται ποινικά και πειθαρχικά. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία του Πολυτεχνείου. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε από υλικό που έχουμε εντοπίσει μόνοι μας ως γραφείο Τύπου, όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε μια γυναίκα», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «ό,τι και αν έχει προηγηθεί δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας επισκέφθηκαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να αναγνωρίσει τον αστυνομικό που την τραυμάτισε ή αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να περιγράψουν τι συνέβη.

«Σε περίπτωση που έχει τραυματιστεί από αστυνομικό θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία που προβλέπεται», ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα των επεισοδίων κατά την πορεία για το Πολυτεχνείο, η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για τραυματισμούς δύο αστυνομικών. Μία ειδική φρουρός τραυματίστηκε στο κεφάλι από αντικείμενο, πιθανότατα πέτρα, ενώ ένας ακόμη αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, ομάδα ατόμων επιχείρησε να εγκλωβίσει αστυνομικούς που συμμετείχαν στο σχέδιο «Αριάδνη», με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν προσαγωγές μέσα από τον σταθμό του Μετρό στους Αμπελόκηπους.

Τέλος, μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου, όπως ανέφερε, εκτοξεύθηκε εμπρηστικός μηχανισμός προς την πλευρά των αστυνομικών.